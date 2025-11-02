Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    МИД Сирии подтвердил, что аш-Шараа поедет с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 15:43
    МИД Сирии подтвердил, что аш-Шараа поедет с визитом в Вашингтон

    Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани подтвердил, что президент страны Ахмед аш-Шараа посетит США в ноябре.

    Как передает Report, его цитирует в воскресенье агентство SANA.

    "В этом месяце президент аш-Шараа должен посетить Белый дом, где проведет переговоры по вопросам послевоенного восстановления Сирии", - сказал министр, не назвав точной даты.

    Ожидается, что в ходе визита также будет обсуждаться полная отмена санкций против Сирии. По словам главы МИД Сирии, "нет никаких оснований для продолжения санкций".

    Ранее аш-Шараа встречался с президентом США Дональдом Трампом 14 мая в Эр-Рияде, а также "на полях" Генассамблеи ООН.

    Накануне спецпосланник США по Сирии Том Барак сообщил изданию Axios, что аш-Шараа планирует 10 ноября посетить Вашингтон.

    Ахмед аш-Шараа Асаад аш-Шибани визит в США
    Suriya XİN Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfər edəcəyini təsdiqləyib

    Последние новости

    16:12

    Симонян: Гарегин II должен уйти с поста главы ААЦ до парламентских выборов

    В регионе
    15:57
    Фото

    Филиппины заключили с Канадой соглашение о статусе пребывания вооруженных сил

    Другие страны
    15:43

    МИД Сирии подтвердил, что аш-Шараа поедет с визитом в Вашингтон

    Другие страны
    15:29

    Иран начал строительство АЭС на севере страны

    В регионе
    15:15

    Задержаны подозреваемые в кражах в Сумгайыте и Баку

    Происшествия
    15:02
    Фото

    Из-за ударов ВС РФ Донецкая область Украины обесточена, погибли пять человек

    Другие страны
    14:53

    Фидан: РКК должна прекратить деятельность в Ираке и Сирии

    В регионе
    14:45

    Пятеро немецких альпинистов погибли при сходе лавины на севере Италии

    Другие страны
    14:43

    Завтра погода в Азербайджане будет благоприятной для метеочувствительных людей

    Здоровье
    Лента новостей