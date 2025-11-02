МИД Сирии подтвердил, что аш-Шараа поедет с визитом в Вашингтон
- 02 ноября, 2025
- 15:43
Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани подтвердил, что президент страны Ахмед аш-Шараа посетит США в ноябре.
Как передает Report, его цитирует в воскресенье агентство SANA.
"В этом месяце президент аш-Шараа должен посетить Белый дом, где проведет переговоры по вопросам послевоенного восстановления Сирии", - сказал министр, не назвав точной даты.
Ожидается, что в ходе визита также будет обсуждаться полная отмена санкций против Сирии. По словам главы МИД Сирии, "нет никаких оснований для продолжения санкций".
Ранее аш-Шараа встречался с президентом США Дональдом Трампом 14 мая в Эр-Рияде, а также "на полях" Генассамблеи ООН.
Накануне спецпосланник США по Сирии Том Барак сообщил изданию Axios, что аш-Шараа планирует 10 ноября посетить Вашингтон.
