İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Suriya XİN Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfər edəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 15:56
    Suriya XİN Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfər edəcəyini təsdiqləyib

    Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd əş-Şibani Prezident Əhməd Əl Şaraanın noyabr ayında ABŞ-yə səfər edəcəyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SANA XİN rəhbərinə istinadən məlumat yayıb.

    Nazir konkret tarix demədən bildirib ki, bu ay Əl Şaraanın Ağ Evə səfəri planlaşdırılır və orada Suriyanın müharibədən sonrakı yenidən qurulması ilə bağlı danışıqlar aparacaq.

    Səfərdə həmçinin Suriyaya qarşı sanksiyaların tamamilə ləğvi məsələsinin də müzakirə olunacağı gözlənilir. XİN başçısının sözlərinə görə, sanksiyaların davam etdirilməsi üçün heç bir səbəb yoxdur.

    Bundan əvvəl o, ABŞ Prezidenti Donald Trampla Ər-Riyadda, sonra isə BMT Baş Assambleyasının iclası çərçivəsində görüşüb.

    Bir gün əvvəl ABŞ-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Tom Barrak "Axios"a bildirib ki, Əl Şaraa noyabrın 10-da Vaşinqtona səfər etməyi planlaşdırır.

    Suriya ABŞ Əhməd Əl Şaraa
    МИД Сирии подтвердил, что аш-Шараа поедет с визитом в Вашингтон

    Son xəbərlər

    15:56

    Suriya XİN Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfər edəcəyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    15:42
    Foto

    Rusiyanın Donetskə zərbələri nəticəsində beş nəfər həlak olub, vilayət elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    15:37

    İran ölkənin şimalında AES tikintisinə başlayıb

    Region
    15:19

    Portuqaliyalı futbolçu PSJ-dəki 100-cü oyununda komandaya qələbə qazandırıb

    Futbol
    15:12

    İtaliyada qar uçqunu nəticəsində beş almaniyalı alpinist həlak olub

    Digər ölkələr
    14:57

    Sumqayıt və Binəqədidə oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    14:41

    Fidan: PKK terror təşkilatı İraq və Suriyada da fəaliyyətini sonlandırmalıdır

    Region
    14:25

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Çempionlar Liqasında "Arsenal"ın oyununa təyinat alıb

    Futbol
    14:21
    Foto

    Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyənlər üçün test imtahanının II mərhələsi keçirilib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti