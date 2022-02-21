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МИД Швеции рекомендовал не ездить в граничащие с Украиной регионы России

МИД Швеции рекомендовал не ездить в граничащие с Украиной регионы России Министерство иностранных дел Швеции рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в российские регионы, которые граничат с Украиной.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 19:48
МИД Швеции рекомендовал не ездить в граничащие с Украиной регионы России

Министерство иностранных дел Швеции рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в российские регионы, которые граничат с Украиной.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с изменениями в ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел 21 февраля 2022 года приняло решение изменить рекомендации, применимые к России: Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от любых поездок в Белгородскую, Воронежскую и Ростовскою области", - говорится в заявлении.

Ранее Sveriges Radio со ссылкой на МИД страны сообщило, что Швеция приняла решение отозвать на родину большую часть сотрудников посольства в Киеве и рассматривает возможность его закрытия.

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Версия на английском языке Swedish FM recommends against travels to Russian regions bordering Ukraine
Версия на азербайджанском языке İsveç XİN Rusiyanın Ukrayna ilə həmsərhəd regionlarına getməməyi tövsiyə edib

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