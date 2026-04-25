МИД Румынии вызвал посла России из-за падения беспилотника в Галаце

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Владимира Липаева из-за падения беспилотника в городе Галац.

Как передает Report, об этом сообщили румынские медиа со ссылкой на МИД страны.

По данным румынских властей, летательный аппарат использовался при атаках на гражданскую инфраструктуру Украины и нарушил воздушное пространство Румынии.

В МИД страны назвали произошедшее "безответственным и провокационным актом", который нарушает основные принципы международного права и ставит под угрозу безопасность населения.

"Российская Федерация нарушила суверенитет воздушного пространства Румынии очередным безответственным действием", - заявили в ведомстве.

Одновременно Министерство внутренних дел сообщило, что после проверки на месте возникли подозрения, что беспилотник мог носить взрывное устройство.

Отметим, ранее сообщалось, что обломки беспилотника, залетевшего на территорию Румынии, повредили электрический столб и пристройку жилого дома в городе Галац.