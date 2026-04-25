В Румынии обломки беспилотника повредили дом и линию электроснабжения
Другие страны
- 25 апреля, 2026
- 09:41
Обломки беспилотника, залетевшего на территорию Румынии, повредили электрический столб и пристройку жилого дома в городе Галац.
Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Румынии.
По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на субботу на фоне российской атаки на территорию Украины. После ударов фрагменты дрона упали в юго-восточной части Румынии.
"Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке. Электрический столб и пристройка дома получили повреждения", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
