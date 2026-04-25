    • 25 апреля, 2026
    • 09:41
    В Румынии обломки беспилотника повредили дом и линию электроснабжения

    Обломки беспилотника, залетевшего на территорию Румынии, повредили электрический столб и пристройку жилого дома в городе Галац.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Румынии.

    По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на субботу на фоне российской атаки на территорию Украины. После ударов фрагменты дрона упали в юго-восточной части Румынии.

    "Фрагменты беспилотника были обнаружены в румынском городе Галац на юго-востоке. Электрический столб и пристройка дома получили повреждения", - говорится в сообщении.

    Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

    Российско-украинский конфликт Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Галац Румыния
    Rumıniyada PUA qalıqları evi və elektrik xəttini zədələyib

