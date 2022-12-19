МИД Румынии: ЕС поддерживает страну в присоединении к Шенгену

Европейские партнеры поддерживают страну в ее усилиях присоединиться к Шенгенской зоне и понимают несправедливость полученного ей отказа.

Европейские партнеры поддерживают страну в ее усилиях присоединиться к Шенгенской зоне и понимают несправедливость полученного ей отказа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в интервью агентству Аджерпрес.

Глава МИД подчеркнул, что некоторые государства, занимавшие прежде сдержанную позицию по этому вопросу, теперь объявили о "безусловной поддержке присоединения Румынии к Шенгену". Это изменение позиции, считает он, было вызвано, в частности, "твердой и быстрой реакцией Румынии на ситуацию в Украине".

Румынский министр заявил, что статистические данные европейских специализированных агентств "показывают, что Румыния не находится на пути нелегальных мигрантов с Западных Балкан, а также не является заметным источником вторичных движений внутри ЕС". "Австрия не формулировала конкретных претензий к Румынии, - сказал он. - Настаивала на принятии Еврокомиссией мер по контролю за миграцией с Западных Балкан, которая определяет сейчас миграционное давление в Австрии".