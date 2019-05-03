​МИД России: Встреча Лаврова и Помпео согласована

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео на следующей неделе в Финляндии согласована.
Как передает Report, об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Да, встреча согласована", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление высокопоставленного представителя Госдепартамента накануне о том, что Лавров и Помпео могут встретиться на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.
Напомним, что 1 мая главы внешнеполитических ведомств РФ и США С.Лавров и М.Помпео в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Венесуэле.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости