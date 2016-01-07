МИД России: Сроки ухода Асада не согласовывались в Вене

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что вопрос об уходе с поста президента Сирии Башара Асада в марте 2017 года, как того ожидают США, не согласовывался в рамках встреч международной Группы поддержки Сирии в Вене, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Может, они составляли какие-то планы, но в Вене это не согласовывалось и не могло быть согласовано", - сказал Богданов.

По его словам, принципиальная позиция Москвы относительно сирийского урегулирования заключается в том, что "вопросы будущего Сирии, включая руководство, решает сирийский народ".