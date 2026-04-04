    МИД Пакистана: Посреднические усилия между Ираном и США продолжаются

    • 04 апреля, 2026
    • 20:34
    МИД Пакистана: Посреднические усилия между Ираном и США продолжаются

    Пакистан продолжает прилагать посреднические усилия для урегулирования конфликта между Ираном и США.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Пакистана.

    "Посреднические усилия Пакистана между Ираном и США движутся в правильном направлении. Сообщения о прекращении этой инициативы безосновательны", - говорится в сообщении.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Ранее Китай и Пакистан представили совместную инициативу из пяти пунктов, направленную на восстановление мира и стабильности в регионах Персидского залива и Ближнего Востока.

    МИД Пакистана Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Pakistan XİN: İran ilə ABŞ arasında vasitəçilik səyləri davam edir

