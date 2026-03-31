Китай и Пакистан выдвинули инициативу из пяти пунктов по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Китай и Пакистан представили совместную инициативу из пяти пунктов, направленную на восстановление мира и стабильности в регионах Персидского залива и Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на МИД Пакистана, соответствующие предложения были озвучены по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и вице-премьера - главы МИД Пакистана Исхака Дара в Пекине.

Стороны призвали к немедленному прекращению боевых действий и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта, подчеркнув необходимость обеспечения доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.

Также Китай и Пакистан выступили за скорейшее начало мирных переговоров, отметив важность соблюдения суверенитета, территориальной целостности и безопасности государств региона, включая Иран. Подчеркнуто, что диалог и дипломатия являются единственным эффективным способом урегулирования конфликтов.

Отдельное внимание в инициативе уделено защите гражданского населения и невоенных объектов. Стороны призвали прекратить атаки на мирных жителей и критическую инфраструктуру, включая энергетические и ядерные объекты, а также строго соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Кроме того, Китай и Пакистан подчеркнули важность обеспечения безопасности судоходства, в частности в Ормузском проливе, призвав к защите судов и их экипажей и скорейшему восстановлению нормального движения.

В заключение стороны выступили за укрепление роли ООН и соблюдение принципов Устава организации, отметив необходимость выработки всеобъемлющего мирного соглашения на основе международного права.