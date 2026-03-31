Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу из пяти пунктов по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 19:02
    Китай и Пакистан выдвинули инициативу из пяти пунктов по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

    Китай и Пакистан представили совместную инициативу из пяти пунктов, направленную на восстановление мира и стабильности в регионах Персидского залива и Ближнего Востока.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Пакистана, соответствующие предложения были озвучены по итогам встречи министра иностранных дел КНР Ван И и вице-премьера - главы МИД Пакистана Исхака Дара в Пекине.

    Стороны призвали к немедленному прекращению боевых действий и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта, подчеркнув необходимость обеспечения доступа гуманитарной помощи во все пострадавшие районы.

    Также Китай и Пакистан выступили за скорейшее начало мирных переговоров, отметив важность соблюдения суверенитета, территориальной целостности и безопасности государств региона, включая Иран. Подчеркнуто, что диалог и дипломатия являются единственным эффективным способом урегулирования конфликтов.

    Отдельное внимание в инициативе уделено защите гражданского населения и невоенных объектов. Стороны призвали прекратить атаки на мирных жителей и критическую инфраструктуру, включая энергетические и ядерные объекты, а также строго соблюдать нормы международного гуманитарного права.

    Кроме того, Китай и Пакистан подчеркнули важность обеспечения безопасности судоходства, в частности в Ормузском проливе, призвав к защите судов и их экипажей и скорейшему восстановлению нормального движения.

    В заключение стороны выступили за укрепление роли ООН и соблюдение принципов Устава организации, отметив необходимость выработки всеобъемлющего мирного соглашения на основе международного права.

    Пакистан Китай Ван И Исхак Дар Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Çin və Pakistan Yaxın Şərqdə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üzrə beş bəndlik təşəbbüs irəli sürüblər

    Последние новости

    19:02

    Китай и Пакистан выдвинули инициативу из пяти пунктов по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:00

    Посол РФ в Иране выразил благодарность Азербайджану за помощь в эвакуации

    В регионе
    18:52

    КСИР пригрозил ударами по американским компаниям

    Другие страны
    18:43
    Видео

    В Турции раскрыт факт кибермошенничества на полмиллиона долларов

    В регионе
    18:34

    Прево поблагодарил Баку за содействие в эвакуации граждан Бельгии из Ирана

    Внешняя политика
    18:28

    Латвия направила России ноту протеста из-за заявлений о беспилотниках

    Другие страны
    18:28

    IX фестиваль "Харыбюльбюль" пройдет в Шуше в середине мая

    Kультурная политика
    18:26
    Фото

    На форуме в КНР обсуждено формирование устойчивой экосистемы в банках Азербайджана

    Финансы
    18:11

    Товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами за два месяца составил $1,3 млрд

    Бизнес
    Лента новостей