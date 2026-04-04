    Pakistan XİN: İran ilə ABŞ arasında vasitəçilik səyləri davam edir

    • 04 aprel, 2026
    • 20:21
    Pakistan XİN: İran ilə ABŞ arasında vasitəçilik səyləri davam edir

    Pakistanın İran ilə ABŞ arasında vasitəçilik səyləri davam edir və proses doğru istiqamətdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    "Pakistanın İran və ABŞ arasındakı vasitəçilik səyləri doğru istiqamətdədir. Bu təşəbbüsün dayandırılmasına dair xəbərlər əsassızdır", - məlumatda bildirilib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başladıb. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın Ali rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Yaxın Şərqdə gərginliyi aradan qaldırmaq üçün Pakistanla Çin beş bəndlik sülh təşəbbüsü ilə çıxış edib.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya Pakistan XİN ABŞ-İran danışıqları Pakistan ilə Çinin sülh təşəbbüsü
    МИД Пакистана: Посреднические усилия между Ираном и США продолжаются

    Son xəbərlər

    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    Tbilisidə Mehriban Əliyevanın şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:38
    Foto

    Gəncədə yeniyetmə cüdoçular üçün beynəlxalq təlim-məşq toplanışına start verilib

    Fərdi
    18:27
    Foto

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 322 nəfər təxliyə olunub

    Daxili siyasət
    18:22

    İranda müharibəyə görə dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti