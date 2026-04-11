МИД ОАЭ: РФ и Украина при нашем посредничестве обменяли 6,3 тыс. военнопленных

Число военнопленных, которые до сих пор Россия и Украина обменяли при посредничестве ОАЭ, достигло 6305 человек, в том числе 350 человек в рамках обмена 11 апреля.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел ОАЭ на своей странице в соцсети "Х".

Также отмечается, что общее число посреднических миссий по обмену военнопленными, осуществленных ОАЭ в рамках конфликта, достигло 21.

"ОАЭ продолжат поддерживать все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего политического урегулирования кризиса, что будет способствовать смягчению гуманитарных последствий и укреплению возможностей для мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях", - подчеркивает министерство.

Напомним, что сегодня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными в формате "175 на 175".