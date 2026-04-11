Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    МИД ОАЭ: РФ и Украина при нашем посредничестве обменяли 6,3 тыс. военнопленных

    Число военнопленных, которые до сих пор Россия и Украина обменяли при посредничестве ОАЭ, достигло 6305 человек, в том числе 350 человек в рамках обмена 11 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел ОАЭ на своей странице в соцсети "Х".

    Также отмечается, что общее число посреднических миссий по обмену военнопленными, осуществленных ОАЭ в рамках конфликта, достигло 21.

    "ОАЭ продолжат поддерживать все усилия, направленные на достижение всеобъемлющего политического урегулирования кризиса, что будет способствовать смягчению гуманитарных последствий и укреплению возможностей для мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровнях", - подчеркивает министерство.

    Напомним, что сегодня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными в формате "175 на 175".

    Российско-украинский конфликт МИД ОАЭ Россия Украина Обмен военнопленными
    Rusiya və Ukrayna BƏƏ-nin vasitəçiliyi ilə 6,3 min hərbi əsiri mübadilə edib
    UAE mediates Russia-Ukraine exchange of 6,305 prisoners

