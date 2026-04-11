Rusiya və Ukrayna BƏƏ-nin vasitəçiliyi ilə 6,3 min hərbi əsiri mübadilə edib
- 11 aprel, 2026
- 17:46
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) vasitəçiliyi ilə Rusiya və Ukraynanın indiyədək mübadilə etdiyi hərbi əsirlərin sayı aprelin 11-dədəyişdirilən 350 nəfər də daxil olmaqla 6 305 nəfərə çatıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirilib.
Qeyd olunub ki, BƏƏ-nin münaqişə çərçivəsində həyata keçirdiyi hərbi əsirlərin mübadiləsi üzrə vasitəçilik missiyalarının ümumi sayı 21-ə çatıb.
"BƏƏ böhranın hərtərəfli siyasi yolla həllinə yönəlmiş bütün səyləri dəstəkləməyə davam edəcək ki, bu da humanitar nəticələrin yumşaldılmasına, regional və beynəlxalq səviyyələrdə sülh, sabitlik və əmin-amanlıq imkanlarının gücləndirilməsinə kömək edəcək", - nazirlik vurğulayıb.
Xatırladaq ki, bu gün Rusiya və Ukrayna BƏƏ-nin vasitəçiliyi ilə "175-in 175-ə" formatında hərbi əsir mübadiləsi həyata keçirib.