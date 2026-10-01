МИД Молдовы вызвал посла РФ в стране из-за инцидентов с БПЛА

МИД Молдовы вызвало посла России Олега Озерова из-за нарушения БПЛА воздушного пространства страны.

Как передает Report, об этом сообщают молдавские медиа со ссылкой на заявление МИД страны.

В нем отмечается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны тремя беспилотниками в среду, 30 сентября.

В МИД сообщили, что два из этих БПЛА упали и взорвались на территории Молдовы, "самый серьезный инцидент произошел вблизи села Бранешты в Оргеевском районе, где беспилотник типа "Герань", оснащенный реактивным двигателем, врезался в деревья и взорвался в непосредственной близости от дороги".