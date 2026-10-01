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    МИД Молдовы вызвал посла РФ в стране из-за инцидентов с БПЛА

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 13:16
    МИД Молдовы вызвал посла РФ в стране из-за инцидентов с БПЛА

    МИД Молдовы вызвало посла России Олега Озерова из-за нарушения БПЛА воздушного пространства страны.

    Как передает Report, об этом сообщают молдавские медиа со ссылкой на заявление МИД страны.

    В нем отмечается, что внешнеполитическое ведомство Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны тремя беспилотниками в среду, 30 сентября.

    В МИД сообщили, что два из этих БПЛА упали и взорвались на территории Молдовы, "самый серьезный инцидент произошел вблизи села Бранешты в Оргеевском районе, где беспилотник типа "Герань", оснащенный реактивным двигателем, врезался в деревья и взорвался в непосредственной близости от дороги".

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Республика Молдова Российская Федерация (РФ)
    Rusiya səfiri PUA-larla bağlı insidentlərə görə Moldova XİN-ə çağırılıb
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