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    На территории Молдовы упал и взорвался беспилотник

    Другие страны
    • 30 сентября, 2026
    • 10:55
    На территории Молдовы упал и взорвался беспилотник

    Беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец в Анений-Нойском районе и взорвался.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального инспектората полиции в соцсетях.

    По предварительным данным, жертв нет.

    Территорию оцепили, на месте происшествия работают специализированные подразделения полиции. Эксперты осмотрят объект и выяснят все обстоятельства инцидента.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Республика Молдова
    Moldova ərazisinə düşən PUA partlayıb
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