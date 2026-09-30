На территории Молдовы упал и взорвался беспилотник

Беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец в Анений-Нойском районе и взорвался.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального инспектората полиции в соцсетях.

По предварительным данным, жертв нет.

Территорию оцепили, на месте происшествия работают специализированные подразделения полиции. Эксперты осмотрят объект и выяснят все обстоятельства инцидента.