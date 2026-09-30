На территории Молдовы упал и взорвался беспилотник
Другие страны
- 30 сентября, 2026
- 10:55
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Беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец в Анений-Нойском районе и взорвался.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генерального инспектората полиции в соцсетях.
По предварительным данным, жертв нет.
Территорию оцепили, на месте происшествия работают специализированные подразделения полиции. Эксперты осмотрят объект и выяснят все обстоятельства инцидента.
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