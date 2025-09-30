МИД Мадагаскара опроверг утверждения ООН о жертвах волнений

Министерство иностранных дел Мадагаскара выступило с опровержением ранее распространенной верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком информации о якобы 22 погибших в ходе волнений на Мадагаскаре.

Как передает Report, об этом сообщил местный портал actu.orange со ссылкой на коммюнике ведомства.

"Власти Мадагаскара заявляют, что никакие официальные данные не соответствуют этим подсчетам. Приведенные сведения основаны на источниках, распространяющих слухи и дезинформацию", - приводит издание выдержки из заявления.

Правительство Мадагаскара мобилизовало силы правопорядка для восстановления безопасности и защиты людей и их собственности, отметил МИД. Свобода слова и собраний гарантированы малагасийской конституцией и международными соглашениями, но пользоваться ими следует, соблюдая общественный порядок.

Ранее Тюрк заявил, что как минимум 22 человека погибли и более 100 получили ранения в ходе массовых волнений на Мадагаскаре. При этом не было приведено никаких ссылок либо указаний на источники данных.