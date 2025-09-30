İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Madaqaskar XİN BMT-nin iğtişaşlarda insan ölümləri barədə iddialarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 02:46
    Madaqaskar XİN BMT-nin iğtişaşlarda insan ölümləri barədə iddialarını təkzib edib

    Madaqaskarın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) BMT-nin insan haqları üzrə ali komissarı Volker Türkün bu ölkədəki iğtişaşlar zamanı 22 nəfərin öldüyü iddiası ilə bağlı daha əvvəl yaydığı məlumatı təkzib edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə yerli "Actu.orange" portalı nazirliyin kommunikesinə istinadən məlumat yayıb.

    "Madaqaskar hakimiyyəti bəyan edir ki, heç bir rəsmi məlumat bu rəqəmlərə uyğun gəlmir. Təqdim olunan məlumatlar şayiələr və dezinformasiya yayan mənbələrə əsaslanır", - nəşr bəyanatdan çıxarışları sitat gətirir.

    Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edib ki, Madaqaskar hökuməti təhlükəsizliyi bərpa etmək, insanları və onların əmlakını qorumaq üçün hüquq-mühafizə qüvvələrini səfərbər edib. Söz və toplaşma azadlığına Malaqaskar Konstitusiyası və beynəlxalq müqavilələr zəmanət verir, lakin onlar ictimai asayişə uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir.

    Türk daha əvvəl bildirib ki, Madaqaskarda kütləvi iğtişaşlar zamanı azı 22 nəfər ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Lakin heç bir istinad və ya mənbə göstərilməyib.

    Madaqaskar iğtişaşlar İnsan itkiləri
    МИД Мадагаскара опроверг утверждения ООН о жертвах волнений

    Son xəbərlər

    02:46

    Madaqaskar XİN BMT-nin iğtişaşlarda insan ölümləri barədə iddialarını təkzib edib

    Digər ölkələr
    02:14

    Türkiyə, Pakistan və digər ölkələr Trampın Qəzza üzrə sülh planını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    01:52

    Zelenski: Ukrayna nəzarət olunan silah ixracına hazırlaşır

    Digər ölkələr
    01:22

    Ermənistan MN: Qadın batalyonunda baş verən cinayətlər araşdırılır

    Region
    00:46

    HƏMAS Trampın Qəzza ilə bağlı planını alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:25

    Netanyahu: İsrail yaxın gələcəkdə Qəzzada təhlükəsizlik perimetrini tərk etməyəcək

    Digər ölkələr
    00:05

    Estoniya Rusiya və Latviya ilə sərhədlər boyunca uçuş qadağasını uzadıb

    Digər ölkələr
    23:52

    ABŞ Prezidenti: Toni Bleyer Qəzzaya nəzarət orqanına qoşulacaq

    Digər ölkələr
    23:41

    Netanyahu HƏMAS-ı Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını rədd edəcəyi təqdirdə hədələyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti