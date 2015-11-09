​МИД Люксембурга предупредило о развале ЕС

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн опасается развала Европейского союза и введения пограничного контроля на границах между странами Европы на фоне миграционного кризиса, сообщает Report со ссылкой на агентство DPA.

"Европейский союз может развалиться. Это может произойти чрезвычайно быстро, если внешне и внутренне вместо проявления солидарности будет царить разобщенность", - сказал Ассельборн агентству DPA.

По его мнению, существует угроза и для шенгенской зоны, в которую входят 26 стран. "У нас осталось, возможно, всего несколько месяцев", - добавил глава люксембургского МИД.

Европейское пограничное агентство Frontex заявляло, что за первые девять месяцев года в Евросоюз прибыли более 710 тысяч мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире - крупнейший со времен Второй мировой войны.