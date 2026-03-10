Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    МИД Китая: Свыше 10 тыс. граждан КНР вернулись из стран Ближнего Востока

    Свыше 10 тыс. китайских туристов благополучно вернулись из ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и других стран.

    Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом на бриинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    "В последние дни внешнеполитическое ведомство страны в координации с Управлением гражданской авиации приняло меры к тому, чтобы отечественные авиакомпании значительно увеличили пропускную способность и в срочном порядке отправили рейсы на Ближний Восток для эвакуации застрявших там китайских путешественников", - сказал он.

