МИД Китая: Свыше 10 тыс. граждан КНР вернулись из стран Ближнего Востока
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 15:33
Свыше 10 тыс. китайских туристов благополучно вернулись из ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии и других стран.
Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом на бриинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"В последние дни внешнеполитическое ведомство страны в координации с Управлением гражданской авиации приняло меры к тому, чтобы отечественные авиакомпании значительно увеличили пропускную способность и в срочном порядке отправили рейсы на Ближний Восток для эвакуации застрявших там китайских путешественников", - сказал он.
