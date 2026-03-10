İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Çin XİN: Yaxın Şərq ölkələrindən 10 mindən çox vətəndaşımız geri qayıdıb

    Digər ölkələr
    • 10 mart, 2026
    • 16:03
    Çin XİN: Yaxın Şərq ölkələrindən 10 mindən çox vətəndaşımız geri qayıdıb

    10 mindən çox vətəndaşımız BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələrdən sağ-salamat geri qayıdıb.

    "Report" Çin KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə brifinqdə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Qo Tszyakun bildirib.

    "Son günlərdə ölkənin XİN-i Mülki Aviasiya İdarəsi ilə koordinasiyalı şəkildə yerli aviaşirkətlərin daşıma qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmasını və orada qalan çinli səyahətçilərin təxliyəsi üçün Yaxın Şərqə təcili reyslər göndərməsini təmin etmək məqsədilə tədbirlər görüb", - o deyib.

    Çin Qo Tszyakun Yaxın Şərq
    МИД Китая: Свыше 10 тыс. граждан КНР вернулись из стран Ближнего Востока
    MFA: Over 10,000 Chinese travelers safely returned from Middle East

