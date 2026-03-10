Çin XİN: Yaxın Şərq ölkələrindən 10 mindən çox vətəndaşımız geri qayıdıb
- 10 mart, 2026
- 16:03
10 mindən çox vətəndaşımız BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələrdən sağ-salamat geri qayıdıb.
"Report" Çin KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə brifinqdə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi nümayəndəsi Qo Tszyakun bildirib.
"Son günlərdə ölkənin XİN-i Mülki Aviasiya İdarəsi ilə koordinasiyalı şəkildə yerli aviaşirkətlərin daşıma qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmasını və orada qalan çinli səyahətçilərin təxliyəsi üçün Yaxın Şərqə təcili reyslər göndərməsini təmin etmək məqsədilə tədbirlər görüb", - o deyib.
