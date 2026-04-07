    МИД Бахрейна: Совбез ООН не справился со своими обязательствами

    • 07 апреля, 2026
    • 20:08
    МИД Бахрейна: Совбез ООН не справился со своими обязательствами

    Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни заявил, что Совет безопасности ООН не смог выполнить свои обязательства.

    Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом он сказал, зачитывая совместное заявление от имени Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Иордании.

    "Страны выражают сожаление по поводу того, что представленная вам сегодня резолюция не была принята. Совет не смог выполнить свои обязательства в отношении незаконных действий, требующих решительных и незамедлительных мер. Мы надеялись, что проект резолюции станет шагом на пути к долгосрочному решению, которое обеспечит свободу судоходства в Ормузском проливе как в международном морском пути, который ни одна страна не имеет права перекрывать согласно международному праву", - заявил глава бахрейнского МИД.

    Ранее сообщалось, что Китай и Россия наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

    Bəhreyn BMT Təhlükəsizlik Şurasını öhdəliklərini yerinə yetirə bilməkdə günahlandırıb

    Последние новости

    20:57

    Минэнерго США оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

    Энергетика
    20:48

    EIA оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

    Энергетика
    20:46

    ЦАХАЛ призвал суда покинуть акваторию южной части Ливана

    Другие страны
    20:40

    Минэнерго США повысило прогноз по стоимости Brent на 2026 год до $96

    Другие страны
    20:36

    Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников

    ИКТ
    20:25

    При обстреле Ирака со стороны Кувейта погибли три человека

    Другие страны
    20:19

    Джеймисон Грир: Трамп стремится сохранить стабильные экономические отношения с КНР

    Внешняя политика
    20:08

    МИД Бахрейна: Совбез ООН не справился со своими обязательствами

    Другие страны
    19:54
    Фото

    Илхом Абдурахмон: Азербайджан и Таджикистан связывают общие культурные ценности

    Внешняя политика
    Лента новостей