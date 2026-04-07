МИД Бахрейна: Совбез ООН не справился со своими обязательствами

Министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни заявил, что Совет безопасности ООН не смог выполнить свои обязательства.

Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом он сказал, зачитывая совместное заявление от имени Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Иордании.

"Страны выражают сожаление по поводу того, что представленная вам сегодня резолюция не была принята. Совет не смог выполнить свои обязательства в отношении незаконных действий, требующих решительных и незамедлительных мер. Мы надеялись, что проект резолюции станет шагом на пути к долгосрочному решению, которое обеспечит свободу судоходства в Ормузском проливе как в международном морском пути, который ни одна страна не имеет права перекрывать согласно международному праву", - заявил глава бахрейнского МИД.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.