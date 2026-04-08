Украина атаковала терминал на нефтебазе в Крыму
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 11:16
Украина атаковала беспилотниками нефтебазу АО "Морской нефтяной терминал" в городе Феодосии в аннексированном Крыму, в результате на предприятии вспыхнул пожар.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Согласно информации, в ночь на 8 апреля местные жители сообщили о взрывах и последующем возгорании в районе нефтебазы. Огонь был заметен на значительном расстоянии.
Горели два резервуара, в целом пожар было видно на расстоянии в несколько километров.
Генштаб ВСУ ранее заявлял, что АО "Морской нефтяной терминал" в Крыму - это ключевой узел поставки горюче-смазочных материалов морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.
Последние новости
