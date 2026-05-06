ЦАХАЛ ликвидировал командира спецподразделения "Радван" в Ливане

При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту убит командир "Хезболлах" Малек Баллут.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

"Израильские ВВС нанесли удар по южному пригороду Бейрута, не предупредив заранее об авианалете население города", - следует из заявления.

Отмечается, что в ходе воздушной атаки ликвидирован командир спецподразделений "Радван" милиции "Хезболлах" Малек Баллут.

Ранее в канцелярии премьера Израиля заявили, что в соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ атаковал в Бейруте командующего сил "Радван" с целью его нейтрализации. По утверждению израильских властей, боевики под руководством "Радван" несут ответственность за обстрелы населенных пунктов еврейского государства и атаки на солдат ЦАХАЛ.