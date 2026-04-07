    КНР наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу

    • 07 апреля, 2026
    КНР наложила вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу

    Китай наложил вето на резолюцию Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

    Отмечается, что за резолюцию проголосовали 11 членов Совбеза, против - Россия и Китай, воздержались Пакистан и Колумбия. В связи с этим резолюция не была принята.

    Напомним, что инициатором проекта резолюции от лица арабских государств Персидского залива выступил Бахрейн - действующий председатель Совбеза. Документ активно поддерживали другие страны региона и США.

    Резолюция должна была уполномочить государства-члены ООН применять "все необходимые средства" (включая оборонительную военную силу) для защиты коммерческого судоходства и возобновления движения танкеров в Ормузском проливе и вокруг него. Срок действия - не менее шести месяцев или до отдельного решения Совбеза.

