    МИД Азербайджана приветствует прекращение огня между США и Ираном

    08 апреля, 2026
    МИД Азербайджана приветствует прекращение огня между США и Ираном

    Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует объявленное прекращение огня между США и Ираном.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

    В МИД заявили, что высоко оценивают усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении перемирия и выразили надежду, что прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению устойчивого мира и стабильности.

    "Призываем стороны к продуктивному диалогу, направленному на решение существующих вопросов и укрепление взаимного доверия. Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе", - говорится в сообщении.

    Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.

    Azərbaycan XİN ABŞ ilə İran arasında elan olunmuş atəşkəsi alqışlayır
    Azerbaijan MFA welcomes US-Iran ceasefire

