МИД Азербайджана приветствует прекращение огня между США и Ираном

Министерство иностранных дел Азербайджана приветствует объявленное прекращение огня между США и Ираном.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что высоко оценивают усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении перемирия и выразили надежду, что прекращение огня будет способствовать снижению напряженности в регионе, а также установлению устойчивого мира и стабильности.

"Призываем стороны к продуктивному диалогу, направленному на решение существующих вопросов и укрепление взаимного доверия. Азербайджан всегда готов поддерживать инициативы, направленные на укрепление устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, что Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. Иран со своей стороны заявил, что на этот период будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.