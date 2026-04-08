Инам Керимов и Мухсин Шентюрк обсудили укрепление сотрудничества в правовой сфере

Делегация во главе с генеральным прокурором Верховного суда Турции Мухсином Шентюрком побывала в Верховном суде Азербайджана.

Об этом Report сообщили в суде.

В ходе встречи председатель Верховного суда Инам Керимов затронул братские и стратегические партнерские отношения между Азербайджаном и Турцией, подчеркнув успешное развитие отношений между двумя странами во всех областях. Он отметил, что сотрудничество в судебной и правовой сфере также укрепляется в рамках взаимных визитов и обмена опытом.

Также была представлена подробная информация о мерах, принимаемых для формирования в Азербайджане судебной системы, отвечающей современным требованиям, расширения электронных услуг, повышения профессионального уровня судей и гуманизации уголовной политики.

Мухсин Шентюрк выразил признательность за теплый прием и высоко оценил двусторонние отношения, отметив, что их развитию уделяется особое внимание.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.