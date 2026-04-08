В Баку от отравления угарным газом скончались два человека
Происшествия
- 08 апреля, 2026
- 11:06
В Баку от отравления угарным газом скончались два человека.
Как сообщает Report, житель поселка Ени Гюнешли Сураханского района Тахиров Назим Хамдулла оглу (1958 г.р.) умер от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
Аналогичный случай произошел в поселке Маштага Сабунчинского района. Житель поселка Алиев Гахраман Ядигар оглу (1994 г.р.) также умер от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
По обоим фактам ведется расследование.
