    Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    • 08 aprel, 2026
    • 10:41
    Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbə sakini 1958-ci il təvəllüdlü Nazim Həmdulla oğlu Tahirov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Bundan başqa Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbə sakini 1994-cü il təvəllüdlü Qəhrəman Yadigar oğlu Əliyev yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.

    Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Dəm qazından zəhərlənmə Maştağa Yeni Günəşli
    В Баку от отравления угарным газом скончались два человека

