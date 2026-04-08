Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb
Hadisə
- 08 aprel, 2026
- 10:41
Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Suraxanı rayonu Yeni Günəşli qəsəbə sakini 1958-ci il təvəllüdlü Nazim Həmdulla oğlu Tahirov yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Bundan başqa Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbə sakini 1994-cü il təvəllüdlü Qəhrəman Yadigar oğlu Əliyev yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:18
Azərbaycanın iştirakı ilə "Turkish Digital Leaders Summit"də kibertəhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunacaqDigər ölkələr
12:17
Ceyhun Bayramov Bakıda qazaxıstanlı həmkarı ilə təkbətək görüş keçirir - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:15
İrakli Kobaxidze: "Gürcüstan dəmir yollarının ötürücülük qabiliyyəti iki dəfə artırılacaq"İnfrastruktur
12:06
Zoltan Kovaç: Macarıstan "qızıl karvan"ı işi üzrə yeni təfərrüatları açıqlayıbDigər ölkələr
12:05
İşlədiyi evdən 30 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
12:04
Azərbaycan nümayəndə heyəti Afrika Şəhərsalma Forumunda iştirak edirİnfrastruktur
12:03
Qazaxıstan nümayəndə heyəti Şəhidlər xiyabanını və Zəfər parkını ziyarət edibXarici siyasət
11:58
Foto
Süleyman Ələkbərov Qazaxıstanda bürünc medal qazanıbFərdi
11:53
Foto