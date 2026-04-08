В Азербайджане за сутки изъяты 4 автомата и пулемет
Происшествия
- 08 апреля, 2026
- 11:12
В Баку и регионах Азербайджана за минувший день обнаружены и изъяты 4 автомата и 1 пулемет.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Кроме того, из незаконного оборота изъяты 3 гранаты, 12 винтовок, 11 магазинов и 459 патронов различного калибра.
В ведомстве заявили, что оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются.
12:22
Парламент Казахстана одобрил соглашение с Турцией о военных воздушных перевозкахВ регионе
12:20
Фото
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел и транспорта КазахстанаВнешняя политика
12:14
Фото
Сулейман Алекберов завоевал бронзовую медаль в КазахстанеИндивидуальные
12:13
МИД Китая: Афганистан и Пакистан согласовали меры по деэскалацииДругие страны
12:12
Фото
Джейхун Байрамов принял казахстанского коллегуВнешняя политика
12:08
"Азнефть" возглавила список крупнейших налогоплательщиков Азербайджана в 2025гФинансы
12:06
Фото
Бакметрополитен сообщил о завершении I этапа строительства 200-метрового тоннеляИнфраструктура
12:06
В Ширване приостановлена работа объекта, в котором отравились 6 человек - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
12:04