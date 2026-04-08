В Азербайджане за сутки изъяты 4 автомата и пулемет

В Баку и регионах Азербайджана за минувший день обнаружены и изъяты 4 автомата и 1 пулемет.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Кроме того, из незаконного оборота изъяты 3 гранаты, 12 винтовок, 11 магазинов и 459 патронов различного калибра.

В ведомстве заявили, что оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются.