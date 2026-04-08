    В Азербайджане за сутки изъяты 4 автомата и пулемет

    Происшествия
    • 08 апреля, 2026
    • 11:12
    В Баку и регионах Азербайджана за минувший день обнаружены и изъяты 4 автомата и 1 пулемет.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Кроме того, из незаконного оборота изъяты 3 гранаты, 12 винтовок, 11 магазинов и 459 патронов различного калибра.

    В ведомстве заявили, что оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов продолжаются.

    Оружие и боеприпасы МВД Азербайджана
    Ötən gün qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 1 pulemyot tapılıb

