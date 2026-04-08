Ötən gün qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 1 pulemyot tapılıb
Hadisə
- 08 aprel, 2026
- 10:36
Ötən gün paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 1 pulemyot tapılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün qanunsuz saxlanılan 3 qumbara, 12 tüfəng, 11 patron darağı və 459 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb.
Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.
Son xəbərlər
10:42
Azərbaycanda yeni investisiya şirkəti yaradılıbMaliyyə
10:41
Bakıda iki nəfər dəm qazından zəhərlərək ölübHadisə
10:39
Foto
"Subway" Azərbaycan bazarına daxil olurBiznes
10:39
Xaçmazda 37 yaşlı kişi kanalda boğulubHadisə
10:36
Ötən gün qanunsuz saxlanılan 4 avtomat, 1 pulemyot tapılıbHadisə
10:34
Foto
Azərbaycan və Qambiya arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
10:34
Argentina Prezidenti gələn həftə İsrailə səfər edəcəkDigər ölkələr
10:32
Almaniya, Ukrayna və Norveç ABŞ ilə İran arasında atəşkəsi alqışlayıbDigər ölkələr
10:24