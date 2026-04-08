Страны ОТГ готовят запуск Совета по кибербезопасности

В рамках развития сотрудничества в сфере кибербезопасности между странами Организации тюркских государств ведется работа по созданию Совета по кибербезопасности.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора TSARKA Group Руслан Тургульдинов.

По его словам, инициатива была ранее обсуждена на профильных площадках, а также получила поддержку на уровне глав государств ОТГ.

"В рамках подписанного меморандума стороны уже договорились об обмене информацией о киберинцидентах, совместной работе по выявлению новых угроз и развитии технологий защиты критической инфраструктуры", - заявил он.

Тургульдинов отметил, что ключевой задачей является создание Совета по кибербезопасности, который позволит системно координировать взаимодействие, запускать совместные проекты и формировать единые платформы для оперативного обмена данными о киберинцидентах.

"Казахстан уже активно взаимодействует с Азербайджаном в данной сфере. В частности, стороны обмениваются опытом, участвуют в совместных мероприятиях и оказывают взаимную поддержку при расследовании кибератак. Если в инцидентах задействована инфраструктура Азербайджана, мы напрямую обращаемся к уполномоченным органам и получаем необходимую помощь. Аналогичные обращения поступают и к нам", - добавил он.

Он также сообщил, что в настоящее время ведется практическая работа по запуску Совета, а следующее заседание может состояться уже в рамках ежегодной конференции в Казахстане в сентябре 2026 года с участием стран ОТГ, где ожидается переход к конкретным шагам по углублению сотрудничества.