В Азербайджане создана новая инвесткомпания
Финансы
- 08 апреля, 2026
- 11:11
В Азербайджане зарегистрирована новая инвестиционная компания - Cib Kapital.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, компания зарегистрирована Государственной налоговой службой при ведомстве.
Согласно информации, юридический адрес компании - город Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 13A. Уставный капитал составляет 500 тыс. манатов, что на 200 тыс. манатов превышает минимальное требование для инвестиционных компаний. Законным представителем назначен Гюндюз Махсуд оглу Гёзалов.
Отмечается, что на сегодняшний день в Азербайджане лицензии Центрального банка имеют 12 инвестиционных компаний.
