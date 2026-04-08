МИД Италии вызвал посла Израиля из-за обстрела миротворцев в Ливане
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 20:53
Посол Израиля вызван в МИД Италии после сегодняшнего обстрела итальянских миротворцев в составе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети Х.
"Я поручил вызвать посла Израиля в Италии в Министерство иностранных дел для разъяснения сегодняшних событий в Ливане. Итальянские военнослужащие неприкосновенны", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что итальянский конвой подвергся обстрелу со стороны израильской армии, при этом никто не пострадал. В Риме отметили, что усилия по поддержанию мира в Ливане и деэскалации будут продолжены, но страна требует уважения роли миротворцев и соблюдения их безопасности.
Последние новости
