    МИД Италии вызвал посла Израиля из-за обстрела миротворцев в Ливане

    • 08 апреля, 2026
    • 20:53
    МИД Италии вызвал посла Израиля из-за обстрела миротворцев в Ливане

    Посол Израиля вызван в МИД Италии после сегодняшнего обстрела итальянских миротворцев в составе Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в соцсети Х.

    "Я поручил вызвать посла Израиля в Италии в Министерство иностранных дел для разъяснения сегодняшних событий в Ливане. Итальянские военнослужащие неприкосновенны", - сообщил он.

    Ранее сообщалось, что итальянский конвой подвергся обстрелу со стороны израильской армии, при этом никто не пострадал. В Риме отметили, что усилия по поддержанию мира в Ливане и деэскалации будут продолжены, но страна требует уважения роли миротворцев и соблюдения их безопасности.

    Антонио Таяни МИД Италии посол Израиля Удары по Ливану Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ)
    Livanda sülhməramlıların atəşə tutulmasına görə İsrail səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb
    Italy summons Israeli ambassador over shelling of peacekeepers in Lebanon

