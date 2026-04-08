    Livanda sülhməramlıların atəşə tutulmasına görə İsrail səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb

    • 08 aprel, 2026
    • 21:16
    Livanda sülhməramlıların atəşə tutulmasına görə İsrail səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb

    İsrail səfiri BMT-nin Livandakı Müvəqqəti Qüvvələrinin (UNIFIL) tərkibindəki İtaliya sülhməramlılarının bu gün atəşə tutulmasından sonra İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın xarici işlər naziri və baş nazirin müavini Antonio Tayani "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Mən Livanda bugünkü hadisələrə aydınlıq gətirmək üçün İsrailin İtaliyadakı səfirinin XİN-ə çağırılması barədə göstəriş vermişəm. İtaliya hərbçiləri toxunulmazdır", - o deyib.

    Daha əvvəl xəbər verilmişdi ki, İtaliya konvoyu İsrail ordusu tərəfindən atəşə tutulub, bu zaman heç kim yaralanmayıb. Rəsmi Roma qeyd edib ki, Livanda sülhün qorunması və gərginliyin azaldılması üzrə səylər davam etdiriləcək, lakin ölkə sülhməramlıların roluna hörmət olunmasını və onların təhlükəsizliyinin qorunmasını tələb edir.

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) UNIFIL İtaliya XİN
    МИД Италии вызвал посла Израиля из-за обстрела миротворцев в Ливане
    Italy summons Israeli ambassador over shelling of peacekeepers in Lebanon

    21:58

    Pezeşkian: Atəşkəs müharibənin başa çatmasına dair danışıqlar üçün təməl ola bilər

    21:53
    Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verir

    21:51

    Güclü yağışların fəsadlarını aradan qaldıran Dağıstan təbii fəlakətin üçüncü dalğasına hazırlaşır

    21:34

    Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edib

    21:33

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqası tarixində ilk qələbəsini qazanıb

    21:21
    Mingəçevirdə "Üzməyi Öyrənək" layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb

    21:20

    Naxçıvan Ali Məclisində ombudsman haqqında qanunun ləğv edilməsi məsələsinə baxılacaq

    21:16

    Livanda sülhməramlıların atəşə tutulmasına görə İsrail səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb

    21:13

    Qaluzin və Mustafayev Moskva ilə Bakı arasında əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

