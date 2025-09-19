МИД Испании отклонил призыв к разрыву дипотношений с Израилем

Представитель МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг призыв к разрыву дипломатических отношений с Израилем, который прозвучал от партнеров по правительственной коалиции.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом сообщил Альбарес выступая в Луксоре в последний день государственного визита испанского монарха в Египет.

"Сейчас мы сосредоточены на принятии решений, поскольку это абсолютно необходимо, чтобы Израиль не мог продолжать военные действия в Газе и эту бесконечную бойню", - сказал он.

По его мнению, пришло время "положить конец принудительному перемещению населения и блокаде, которая мешает нормальной доставке продовольствия в сектор Газа".

"Пришло время принимать конкретные решения и послать Израилю четкий сигнал: они не могут ожидать от Европейского Союза нормальных отношений, как будто ничего не произошло",- подчеркнул испанский министр.

Напомним, 16 сентября МИД Испании заявил, что вызовет временного поверенного в делах Израиля в знак протеста против комментариев главы израильского МИД Гидеона Саара.