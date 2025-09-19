Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    МИД Испании отклонил призыв к разрыву дипотношений с Израилем

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 13:07
    МИД Испании отклонил призыв к разрыву дипотношений с Израилем

    Представитель МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг призыв к разрыву дипломатических отношений с Израилем, который прозвучал от партнеров по правительственной коалиции.

    Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом сообщил Альбарес выступая в Луксоре в последний день государственного визита испанского монарха в Египет.

    "Сейчас мы сосредоточены на принятии решений, поскольку это абсолютно необходимо, чтобы Израиль не мог продолжать военные действия в Газе и эту бесконечную бойню", - сказал он.

    По его мнению, пришло время "положить конец принудительному перемещению населения и блокаде, которая мешает нормальной доставке продовольствия в сектор Газа".

    "Пришло время принимать конкретные решения и послать Израилю четкий сигнал: они не могут ожидать от Европейского Союза нормальных отношений, как будто ничего не произошло",- подчеркнул испанский министр.

    Напомним, 16 сентября МИД Испании заявил, что вызовет временного поверенного в делах Израиля в знак протеста против комментариев главы израильского МИД Гидеона Саара.

    Испания Израиль сектор Газа дипотношения Европейский союз
    İspaniya XİN İsraillə diplomatik əlaqələrin dayandırılması çağırışını rədd edib
    Spain's Foreign Ministry rejects calls to sever diplomatic ties with Israel

    Лента новостей