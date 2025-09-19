İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 19 sentyabr, 2025
    • 13:36
    İspaniya XİN İsraillə diplomatik əlaqələrin dayandırılması çağırışını rədd edib

    İspaniya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) nümayəndəsi Xose Manuel Albares hökumət koalisiyası tərəfdaşlarının İsraillə diplomatik əlaqələrin dayandırılması ilə bağlı çağırışını rədd edib.

    "Report" EFE agentliyinə istinadən xəbər verir ki, o, bunu İspaniya monarxının Misirə dövlət səfərinin sonuncu günündə Luksorda çıxışı zamanı bildirib.

    "İndi bütün diqqətimizi qərarlar qəbul etməyə yönəltmişik, çünki bu, İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatları və sonsuz qırğını davam etdirə bilməməsi üçün vacibdir", - X.Albares deyib.

    Onun fikrincə, "əhalinin məcburi köçürülməsinə və Qəzza zolağına ərzağın normal çatdırılmasına mane olan blokadaya son qoymağın vaxtı çatıb".

    "Artıq konkret qərarlar qəbul etməyin və İsrailə aydın siqnal göndərməyin vaxtıdır: onlar Avropa İttifaqından sanki heç nə baş verməmiş kimi normal münasibətlər gözləyə bilməzlər", - o vurğulayıb.

    МИД Испании отклонил призыв к разрыву дипотношений с Израилем
    Spain's Foreign Ministry rejects calls to sever diplomatic ties with Israel

