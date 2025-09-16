МИД Испании вызовет израильского дипломата из-за слов Гидеона Саара

МИД Испании заявил, что вызовет временного поверенного в делах Израиля в знак протеста против комментариев главы израильского МИД Гидеона Саара.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

"Сегодня утром МИД вызовет временного поверенного в делах посольства Израиля в Испании, чтобы выразить протест против неприемлемых заявлений министра иностранных дел Израиля в отношении Испании и премьер-министра", – говорится в заявлении МИД.

В понедельник Гидеон Саар в ходе прямой трансляции в соцсети Х назвал главу испанского правительства Педро Санчеса "антисемитом и лжецом". Заявление было сделано после того, как премьер поддержал массовые пропалестинские протесты в Мадриде.

Это уже второй случай за менее чем неделю, когда министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызывает представителя израильской стороны из-за комментариев членов правительства.