    МИД Испании вызовет израильского дипломата из-за слов Гидеона Саара

    • 16 сентября, 2025
    • 11:52
    МИД Испании вызовет израильского дипломата из-за слов Гидеона Саара

    МИД Испании заявил, что вызовет временного поверенного в делах Израиля в знак протеста против комментариев главы израильского МИД Гидеона Саара.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    "Сегодня утром МИД вызовет временного поверенного в делах посольства Израиля в Испании, чтобы выразить протест против неприемлемых заявлений министра иностранных дел Израиля в отношении Испании и премьер-министра", – говорится в заявлении МИД.

    В понедельник Гидеон Саар в ходе прямой трансляции в соцсети Х назвал главу испанского правительства Педро Санчеса "антисемитом и лжецом". Заявление было сделано после того, как премьер поддержал массовые пропалестинские протесты в Мадриде.

    Это уже второй случай за менее чем неделю, когда министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес вызывает представителя израильской стороны из-за комментариев членов правительства.

    Лента новостей