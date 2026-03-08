Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    МИД Испании: Конфликт в Иране может привести к росту цен и миграционному кризису

    Военная операция в Иране, начатая США и Израилем, может привести к росту стоимости жизни и массовому и неконтролируемому наплыву беженцев в Европу.

    Как передает Report, такое мнение выразил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El País.

    "Без сомнения, эта война, поскольку затрагивает Ближний Восток, а, следовательно, Средиземноморье и юг Европы, затрагивает нас гораздо сильнее, чем инициатора войны. Перенос [последствий] на цены на энергоносители уже бьет по испанцам и европейцам. Голос Испании, который говорит о мире, делает это по двум причинам: из-за ценностей испанцев и европейцев, [стремящихся] к миру, но также и из-за своих более непосредственных интересов", - отметил министр.

    "Рост стоимости жизни, массовое и неконтролируемое прибытие отчаявшихся беженцев, - пояснил глава МИД. - Все это поставлено на карту из-за войны, о которой Европу не информировали и не спросили [ее мнения]".

    По мнению Альбареса, " в любом случае ничто не оправдывает одностороннюю войну без информирования партнеров и союзников и в нарушение международного права".

    İspaniya XİN: İrandakı münaqişə qiymətlərin artmasına və miqrasiya böhranına səbəb ola bilər
