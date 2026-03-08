İspaniya XİN: İrandakı münaqişə qiymətlərin artmasına və miqrasiya böhranına səbəb ola bilər

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ABŞ ilə İsrail tərəfindən İranda başladılan hərbi əməliyyat yaşayış xərclərinin artmasına və Avropaya kütləvi, nəzarətsiz qaçqın axınına səbəb ola bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu fikri İspaniyanın xarici işlər naziri Xose Manuel Albares "El País" qəzetinə müsahibəsində ifadə edib.

    "Şübhəsiz ki, bu müharibə Yaxın Şərqə, nəticədə isə Aralıq dənizi və Avropanın cənubuna təsir etdiyi üçün bizə müharibənin təşəbbüskarından qat-qat çox təsir göstərir. [Nəticələrin] enerji daşıyıcılarının qiymətlərinə keçməsi artıq ispanlara və avropalılara zərbə vurur. İspaniyanın sülhdən bəhs edən səsi bunu iki səbəbdən edir: ispanların və avropalıların sülhə [can atan] dəyərlərinə görə, həm də özünün maraqlarına görə", - nazir qeyd edib.

    "Yaşayış xərclərinin artması, ümidsiz qaçqınların kütləvi və nəzarətsiz gəlişi - bütün bunlar Avropanın məlumatlandırılmadığı və [rəyinin] soruşulmadığı müharibə ucbatından təhlükə altındadır", - XİN rəhbəri izah edib.

    Albaresin fikrincə, hər bir halda, tərəfdaşları və müttəfiqləri məlumatlandırmadan və beynəlxalq hüququ pozaraq aparılan birtərəfli müharibəyə heç nə bəraət qazandırmır.

    МИД Испании: Конфликт в Иране может привести к росту цен и миграционному кризису

