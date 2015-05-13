МИД Ирана: Требования США по кораблю с гумпомощью Йемену нелогичны

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Ирана назвало нелогичными требования США изменить путь следования иранского корабля с гуманитарной помощью для Йемена. Как отмечает Report, об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на текст заявления иранского МИД.

Накануне министерство обороны США призвало Иран направлять гуманитарную помощь для Йемена только через специальный пункт ООН в Джибути.

"Требования властей США изменить путь следования иранского судна с гуманитарной помощью для Йемена и направить его к берегам Джибути абсолютно нелогичны. В этом случае не будет никаких гарантий, что помощь дойдет до йеменского народа", - говорится в заявлении.

Тегеран также предостерег, что ответственность за какие-либо провокации на пути следования корабля будет возложена на США и Саудовскую Аравию.

В среду утром иранское судно с гуманитарной помощью Iran Shahed для Йемена достигло территориальных вод Омана. Оно вышло из иранского порта два дня назад. Судно везет продукты питания, медикаменты, другие предметы первой необходимости. Ожидается, что, в случае благоприятной погоды, судно может быть в йеменском порту Эль-Ходейда в течение шести ближайших дней. Iran Shahed сопровождает военный корабль ВМФ Ирана.

Накануне представитель арабской коалиции генерал Ахмед Асири заявил, что коалиция не позволит иранскому судну с гумпомощью пришвартоваться в йеменском порту без предварительного разрешения от сил арабской коалиции, согласования с ООН и досмотра грузов. Иранская армия, в свою очередь, пригрозила открыть огонь, если кто-то попытается атаковать судно или помешать выполнению его задачи.