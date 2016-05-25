​МИД Ирака: ИГИЛ используют людей как "живой щит" при защите Эль-Фаллуджи

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки ИГИЛ используют жителей иракской Эль-Фаллуджи в качестве "живого щита".

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Ирака Ахмед Джамаль в интервью газете "Известия".

По его словам, боевики скрываются среди гражданских построек, в том числе школ, домов и больниц.

"Наибольшую угрозу для жителей города представляют, прежде всего, боевики ИГИЛ, с которыми простым людям приходится иметь дело ежедневно. Ведь не секрет, что экстремисты за время своего присутствия в Эль-Фаллудже устраивали массовые казни и совершали ряд иных преступлений против человечности", — считает Джамаль.

Силы безопасности Ирака провели масштабную работу, чтобы избежать потерь среди гражданского населения во время штурма города Эль-Фаллуджа, расположенного в 60 км к западу от Багдада.

"Руководство иракской армии начало разработку плана по освобождению Эль-Фаллуджи от боевиков ИГИЛ задолго до нынешней операции. Нашей целью было сделать так, чтобы минимизировать возможные потери среди гражданского населения. Активной фазе предшествовали точечные удары, которые произвела иракская авиация, основываясь на разведданных о нахождении лидеров экстремистов", — отметил официальный представитель МИД Ирака.