МИД Германии настоятельно рекомендовал немцам не ездить в Россию

МИД Германии ужесточило рекомендации по поездкам в Россию, и настоятельно не советует гражданам страны посещать страну.

МИД Германии ужесточило рекомендации по поездкам в Россию, и настоятельно не советует гражданам страны посещать страну.

Как передает Report со ссылкой на РБК, это следует из обновленных рекомендаций на сайте ведомства.

МИД и ранее призывал граждан отложить поездки в РФ на фоне продолжающихся военных действий в Украине, но слово "настоятельно" появилось в рекомендациях впервые, отмечает Die Zeit.

Совет касается как граждан Германии, так и людей с двойным гражданством. Ведомство указывает на "продолжающееся ухудшение ситуации", включая "участившиеся произвольные аресты".

В сообщении ведомства говорится о том, что несогласованные митинги и другие акции в России могут сопровождаться "насильственными действиями силовиков".

"Граждане Германии и России с двойным гражданством должны учитывать, что российские власти рассматривают их исключительно как граждан РФ. Это касается и случая возможного призыва в российские вооруженные силы", - заявил МИД, отметив, что сотрудники посольства Германии не смогут предоставить гражданам консульскую защиту.

С призывами не ездить в Россию или покинуть страну после февраля 2022 года к своим гражданам обращались власти и других стран, например, США, Франции, Болгарии. Соединенные Штаты, обновляя рекомендации в феврале 2023 года, заявили о непредсказуемых последствиях вооруженного конфликта Москвы и Киева, в том числе риске мобилизации для американцев с двойным гражданством.