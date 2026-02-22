МИД Финляндии: Страна предоставила Украине весь доступный объем поддержки
Другие страны
- 22 февраля, 2026
- 10:05
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сообщила, что страна отправила на помощь Украине "все, что возможно".
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Yle заявила глава внешнеполитического ведомства Финляндии Элина Валтонен.
"Финляндия делает все, что в наших силах. Но за почти четыре года мы направили все, что возможно, включая оборонные материалы и помощь для преодоления энергокризиса",- сказала она.
Глава МИД Финляндии также отметила, что европейским странам важно предоставить Украине помощь в виде кредита на €90 млрд. Как писала газета Financial Times, 20 февраля Венгрия в преддверии парламентских выборов заблокировала выделение кредита, которое уже было утверждено Европарламентом.
