İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Valtonen: Finlandiya Ukraynaya mümkün olan bütün dəstəyi göstərib

    Digər ölkələr
    • 22 fevral, 2026
    • 11:23
    Valtonen: Finlandiya Ukraynaya mümkün olan bütün dəstəyi göstərib

    Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonen ölkəsi tərəfindən Ukraynaya mümkün bütün dəstəyin göstərildiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Elina Valtonen bunu "Yle" telekanalına müsahibəsində bəyan edib.

    "Əlimizdən gələn hər şeyi edirik. Dörd il ərzində mümkün olan hər şeyi göndərdik, o cümlədən müdafiə materialları və enerji böhranının aradan qaldırılması üçün yardım",- o bildirib.

    Finlandiya XİN-nin rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, Avropa ölkələrinin Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kredit şəklində yardım göstərməsi vacibdir. Daha əvvəl Macarıstan Avropa Parlamenti tərəfindən təsdiq olunmuş kreditin ayrılmasını bloklayıb.

    Elina Valtonen Finlandiya Ukraynaya yardım
    МИД Финляндии: Страна предоставила Украине весь доступный объем поддержки

    Son xəbərlər

    11:23

    Valtonen: Finlandiya Ukraynaya mümkün olan bütün dəstəyi göstərib

    Digər ölkələr
    11:10

    Yarasalarda Nipah virusuna qarşı anticisimlər aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    11:05

    Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralına təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    10:50

    Bakıda və Abşeronda güclü külək əsir, regionlarda duman var - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:47

    Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb

    İnfrastruktur
    10:33

    Avstraliyanın hərbi gəmisi Tayvan boğazını keçib

    Digər ölkələr
    10:20

    KİV: İordaniya öz ərazisindən İrana hücum üçün istifadəyə icazə verməyəcək

    Digər ölkələr
    10:11

    Bu gün XXV Qış Olimpiya Oyunlarının bağlanış mərasimi keçiriləcək

    Fərdi
    10:02

    WSJ: Keçmiş Şahzadə Endryu həbs olunmasına məxfi sənədlərin sızması səbəb olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti