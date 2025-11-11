МИД: аш-Шараа и Трамп обсудили укрепление связей между Сирией и США

Президенты Сирии и США Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме обсудили укрепление двусторонних связей между Дамаском и Вашингтоном.

Как передает Report, об этом сирийское внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети Х.

"В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Сирийской Арабской Республикой и Соединенными Штатами Америки и пути их укрепления, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в публикации.

На встрече также присутствовали американской вице-президент Джей Ди Вэнс, глава МИД Сирии Асаад аш-Шайбани, его американский коллега Марко Рубио и специальный посланник США по Сирии Томас Барак.

Встреча между лидерами двух стран прошла 10 ноября в Белом доме.