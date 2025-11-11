Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МИД: аш-Шараа и Трамп обсудили укрепление связей между Сирией и США

    МИД: аш-Шараа и Трамп обсудили укрепление связей между Сирией и США

    Президенты Сирии и США Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме обсудили укрепление двусторонних связей между Дамаском и Вашингтоном.

    Как передает Report, об этом сирийское внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети Х.

    "В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Сирийской Арабской Республикой и Соединенными Штатами Америки и пути их укрепления, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в публикации.

    На встрече также присутствовали американской вице-президент Джей Ди Вэнс, глава МИД Сирии Асаад аш-Шайбани, его американский коллега Марко Рубио и специальный посланник США по Сирии Томас Барак.

    Встреча между лидерами двух стран прошла 10 ноября в Белом доме.

