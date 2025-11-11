İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Əl Şaraa və Tramp Suriya-ABŞ əlaqələrinin gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 01:07
    Əl Şaraa və Tramp Suriya-ABŞ əlaqələrinin gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Suriya və ABŞ prezidentləri - Əhməd Əl Şaraa və Donald Tramp Ağ Evdə keçirilən görüşdə rəsmi Dəməşqlə Vaşinqton arasında ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkəsində xəbər yayıb.

    "Görüş zamanı tərəflər Suriya Ərəb Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında ikitərəfli münasibətləri və onları gücləndirməyin yollarını, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər", - paylaşımda bildirilir.

    Görüşdə ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens, Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd Əş-Şeybani, onun amerikalı həmkarı Marko Rubio və ABŞ-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Tomas Barak da iştirak ediblər.

    İki lider arasında görüş 10 noyabrda Ağ Evdə baş tutub.

    Əhməd Əl Şaraa Donald Tramp ABŞ
    МИД: аш-Шараа и Трамп обсудили укрепление связей между Сирией и США

    Son xəbərlər

    01:38

    Floridada xilasetmə təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    01:07

    Əl Şaraa və Tramp Suriya-ABŞ əlaqələrinin gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    00:51
    Foto

    Türkiyədə ağır yol qəzası olub, xəsarət alanlar var

    Region
    00:11

    İnsultun fəsadları əleyhinə ultrasəs terapiyası yaradılıb

    Sağlamlıq
    23:44

    KİV: İsveçrə ABŞ-nin idxal tariflərini 15%-ə endirmək üçün razılığa yaxındır

    Digər ölkələr
    23:27
    Foto

    Azərbaycan boksçuları İslamiadanı 6 medalla başa vurub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    23:18

    Ağ Evdə Fidanla Rubionun görüşü başlayıb

    Digər ölkələr
    23:02

    Ağ Evdə Tramp və Əl Şaraa danışıqlar aparıb – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:57
    Video

    Hindistan DİN: Dehlidə partlayış zamanı səkkiz nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti