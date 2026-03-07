Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Международный аэропорт Дубая приостановил прием и отправку самолетов

    • 07 марта, 2026
    • 11:52
    Международный аэропорт Дубая из соображений безопасности приостановил прием и отправку самолетов.

    Как передает Report, об этом сообщает Dubai Media Office в соцсети Х.

    "В целях обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена. Все процедуры осуществляются в соответствии с установленными протоколами безопасности",- говорится в заявлении.

    Сроки возобновления работы аэропорта пока не уточняются.

    İranın hücumları səbəbindən Dubay Beynəlxalq Hava Limanı bağlanıb
    Dubai International Airport temporarily suspends operations
