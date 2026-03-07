Международный аэропорт Дубая приостановил прием и отправку самолетов

Международный аэропорт Дубая из соображений безопасности приостановил прием и отправку самолетов.

Как передает Report, об этом сообщает Dubai Media Office в соцсети Х.

"В целях обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена. Все процедуры осуществляются в соответствии с установленными протоколами безопасности",- говорится в заявлении.

Сроки возобновления работы аэропорта пока не уточняются.