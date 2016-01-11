Международная коалиция нанесла авиаудар по больнице в Йемене

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Военные самолеты международной коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли авиаудар по больнице в йеменской провинции Эль-Байда в центре страны, имеются разрушения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом дал источник в провинции.

Удар был нанесен по больнице "Аш-Шахид Сейф ас-Савади" в районе Ас-Савадийя. В результате было повреждено медицинское оборудование и здание больницы.

Международная организация "Врачи без границ" сообщила в воскресенье об обстреле госпиталя на севере Йемена. По последним данным, в результате обстрела госпиталя погибли, по меньшей мере, четыре человека и десять получили ранения, двое раненых находятся в критическом состоянии. Как сообщили в офисе "Врачей без границ" в Дубае, число пострадавших может возрасти, так как под обломками разрушенных в результате обстрела нескольких зданий остаются люди.