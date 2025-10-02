Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Метте Фридрексен: Европа сталкивается с угрозами со стороны России не первый раз в истории

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 13:25
    Метте Фридрексен: Европа сталкивается с угрозами со стороны России не первый раз в истории

    Сегодня перед Европой стоит одна очень серьезная задача - обеспечить свою безопасность.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фридрексен, открывая обсуждения на пленарной сессии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.

    "На саммите собрались около 50 лидеров со всей Европы, представляющих разные страны с собственными интересами и видением будущего. Для некоторых угроза со стороны России очевидна и непосредственна, для других кажется отдаленной", - сказала Фридрексен, добавив, что наивности больше не место в европейской политике.

    "Война никогда не была только об Украине. Это о Европе. Обо всех наших народах, всех наших гражданах, наших ценностях и нашей свободе", - отметила Фридрексен.

    По ее словам, история от расширения Российской империи до советских танков, пересекавших несколько границ во время холодной войны, и недавняя история рассказывает одну и ту же историю.

    "Россия сейчас преобразуется в военную экономику, используя каждую возможность, чтобы запугать, угрожать и разделить нас. К сожалению, с поддержкой Китая, с солдатами из Северной Кореи и дронами из Ирана", - заявила премьер Дании. "И имперские лихорадочные мечты Владимира Путина и России останавливаются на Украине, отметила она. И поэтому мир с Россией может быть достигнут только через силу", - добавила премьер.

    "Война - это российский провал, прежде всего, благодаря вам, Владимир", – сказала она, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    "Дорогой Владимир, почти четыре года вы и ваши соотечественники защищаете Украину от безжалостной полномасштабной российской агрессии. Вы сражаетесь с выдающейся решимостью. И прямо сейчас вы боретесь за европейскую безопасность, сдерживая Путина и защищая всех европейцев", – отметила премьер.

    Она также затронула вопросы защиты границ, отметив необходимость принятия жестких мер в отношении миграции. "Неконтролируемая миграция меняет наши общества. Наши граждане платят цену за тех, кто может въезжать и оставаться в наших странах", – считает она.

    Дания Европа российско-украинская война Саммит ЕПС
    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Последние новости

    14:04

    Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континента

    Другие страны
    14:01

    Военный руководитель Донецкой области: Мы никогда не оставим эту территорию

    Другие страны
    13:55
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 7-го Саммита ЕПС - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    13:53

    Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане сократилась на 30% за 3 месяца

    ИКТ
    13:47

    Грузинская финслужба фокусирует инфраструктуру на региональной интеграции в Среднем коридоре

    Финансы
    13:43

    В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

    В регионе
    13:38

    Метсола: ЕС должен начать фактические переговоры с Украиной и Молдовой

    В регионе
    13:33

    Министр: Добыча нефти в Казахстане в 2026 году составит порядка 90 млн тонн

    Энергетика
    13:32

    Ерлан Аккенженов: Казахстан работает над увеличением экспорта нефти по БТД

    Энергетика
    Лента новостей