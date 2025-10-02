Метте Фридрексен: Европа сталкивается с угрозами со стороны России не первый раз в истории

Сегодня перед Европой стоит одна очень серьезная задача - обеспечить свою безопасность.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фридрексен, открывая обсуждения на пленарной сессии открытия 7-го Саммита Европейского политического сообщества.

"На саммите собрались около 50 лидеров со всей Европы, представляющих разные страны с собственными интересами и видением будущего. Для некоторых угроза со стороны России очевидна и непосредственна, для других кажется отдаленной", - сказала Фридрексен, добавив, что наивности больше не место в европейской политике.

"Война никогда не была только об Украине. Это о Европе. Обо всех наших народах, всех наших гражданах, наших ценностях и нашей свободе", - отметила Фридрексен.

По ее словам, история от расширения Российской империи до советских танков, пересекавших несколько границ во время холодной войны, и недавняя история рассказывает одну и ту же историю.

"Россия сейчас преобразуется в военную экономику, используя каждую возможность, чтобы запугать, угрожать и разделить нас. К сожалению, с поддержкой Китая, с солдатами из Северной Кореи и дронами из Ирана", - заявила премьер Дании. "И имперские лихорадочные мечты Владимира Путина и России останавливаются на Украине, отметила она. И поэтому мир с Россией может быть достигнут только через силу", - добавила премьер.

"Война - это российский провал, прежде всего, благодаря вам, Владимир", – сказала она, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Дорогой Владимир, почти четыре года вы и ваши соотечественники защищаете Украину от безжалостной полномасштабной российской агрессии. Вы сражаетесь с выдающейся решимостью. И прямо сейчас вы боретесь за европейскую безопасность, сдерживая Путина и защищая всех европейцев", – отметила премьер.

Она также затронула вопросы защиты границ, отметив необходимость принятия жестких мер в отношении миграции. "Неконтролируемая миграция меняет наши общества. Наши граждане платят цену за тех, кто может въезжать и оставаться в наших странах", – считает она.