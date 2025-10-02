İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:09
    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Bu gün Avropanın qarşısında çox ciddi vəzifə durur - öz təhlükəsizliyini təmin etmək.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Danimarkanın Baş naziri Mette Fridreksen "Avropa Siyasi Birliyi"nin 7-ci sammitinin plenar sessiyasında bildirib.

    "Müharibə heç vaxt təkcə Ukrayna ilə bağlı olmayıb. Bu, Avropa, bütün xalqlarımız, vətəndaşlarımız, dəyərlərimiz və azadlığımızla bağlıdır", - MFridreksen qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya İmperiyasının genişlənməsi, soyuq müharibə zamanı bir neçə sərhədi keçən sovet tankları və yaxın tarixdə baş verənlər eyni hekayədən bəhs edir.

    "Rusiya indi hərbi iqtisadiyyata çevrilir, bizi qorxutmaq, təhdid etmək və parçalamaq üçün hər fürsətdən istifadə edir. Təəssüf ki, Çinin dəstəyi, Şimali Koreya əsgərləri və İran dronları ilə. Rusiya ilə sülh yalnız güc vasitəsilə mümkündür", - Baş nazir əlavə edib.

    O, həmçinin sərhədlərin qorunması məsələsinə toxunaraq miqrasiya ilə bağlı sərt tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Danimarka Avropa Siyasi Birliyi Ukrayna
    Метте Фридрексен: Европа сталкивается с угрозами со стороны России не первый раз в истории
    Mette Frederiksen: 'This is not first time in history Europe has faced threats from Russia'

    Son xəbərlər

    14:34

    Starmer Mançesterdəki terror aktı səbəbindən Britaniyaya qayıdır

    Digər ölkələr
    14:27

    Vitse-prezident: "ADB üçün rəqəmsal infrastruktur Azərbaycana dəstək göstəriləcək vacib istiqamətə çevrilir" - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    14:27

    Voleybol üzrə Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcək

    Komanda
    14:25

    Monteneqro 7-ci sammitdən Aİ-yə üzvlük prosesini sürətləndirmək üçün istifadə etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    14:20

    QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi xərclərini 40 %-dən çox artırıb

    Maliyyə
    14:19

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bir nominasiyada ön sıralarda qərarlaşıb

    Futbol
    14:18

    Zelenski: Ukrayna, Balkan ölkələri və Moldovanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləmək vacibdir

    Digər ölkələr
    14:11

    Zərərçəkmiş şəxs Levon Mnatsakanyanı tanıyıb: Başıma yumruqla, avtomatın qundağı ilə vururdu

    Hadisə
    14:09

    Mette Fridreksen: Avropanın Rusiyanın təhdidləri ilə üzləşməsi tarixdə ilk hal deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti